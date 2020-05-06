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İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2020 - 16:46, Son Güncelleme:

Fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi

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İstanbul Şişli'de kurulan semt pazarlarında yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Pazara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken sebze ve meyveleri elleriyle seçti.

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  • Şişlideki semt pazarında yasak dinlemediler
  • Şişlideki semt pazarında yasak dinlemediler
  • Şişlideki semt pazarında yasak dinlemediler
  • Şişlideki semt pazarında yasak dinlemediler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Feriköy'de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Maske takmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına ise uymadı. Vatandaşlar, yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti.

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