İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)
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Fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi
İstanbul Şişli'de kurulan semt pazarlarında yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Pazara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken sebze ve meyveleri elleriyle seçti.
Feriköy'de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Maske takmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına ise uymadı. Vatandaşlar, yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti.
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