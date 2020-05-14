Fotoğraf çektirmek istediği tepeden düşüp hayatını kaybetti

Olay, öğleden sonra 'delikli taş' olarak bilinen Rasıl Hacar Tepesi'nde meydana geldi. Koronavirüse tedbirleri nedeniyle ziyarete kapatılan tepeye gelen Turgay Çalış, telleri aşıp, Botan Vadisi'ne karşı fotoğraf çektirmek istedi. Yasak bölgede dengesini kaybeden Çalış, 150 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu düştüğü yerde Çalış'ın cansız bedenine ulaştı. Turgay Çalış'ın cesedi, kayalık bölgeden alınıp, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.