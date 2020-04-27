Fotoğraf çektirmek istedi, canından oldu

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki parka adı öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte gelen Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, burada bir süre vakit geçirdi. Ardından fotoğraf çektirmek için park içerisindeki çitleri aşan kadın, 35 metre yükseklikteki falezler üzerine çıktı.

Arkadaşının fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybeden kadın, 35 metre yükseklikten denize düştü. Suspitsina’nın düştüğünü gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, deniz polisi ise denizde arama çalışmalarına başladı. Arkadaşının Suspitsina’nın düştüğü yeri tarif etmesiyle, deniz polisi kadını buldu. Bota çıkarılan Suspitsina’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Botla Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen kadının cansız bedeni üzerinde polis ekipleri incelemede bulundu. Suspitsina’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, düştüğü sırada yanında olan arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Suspitsina’nın düşmenin etkisiyle sol bacağı, çenesi ve kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.