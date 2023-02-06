Fotoğraf çekilirken denize düştü

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Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan Recep Solmaz (25) şiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü. Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama yaparken sağlık ekipleri de kıyıda hazırda bekledi. Recep Solmaz’ın yanında olan 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen Sahil Güvenlik botuyla arama çalışmalarını sürdürürken, Recep Solmaz’ın yakınları da endişeli bir şekilde arama çalışmalarını bekledi.