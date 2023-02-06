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Fotoğraf çekilirken denize düştü

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Rumeli Hisarı#Recep Solmaz
Fotoğraf çekilirken denize düştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

İstanbul Sarıyer’deki Rumeli Hisarı’nda saat 21.39’da sahilde yürüyen 4 arkadaş selfie çekilmek istedi.

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Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan Recep Solmaz (25) şiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü. Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama yaparken sağlık ekipleri de kıyıda hazırda bekledi. Recep Solmaz’ın yanında olan 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen Sahil Güvenlik botuyla arama çalışmalarını sürdürürken, Recep Solmaz’ın yakınları da endişeli bir şekilde arama çalışmalarını bekledi.

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#Sarıyer#Rumeli Hisarı#Recep Solmaz

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