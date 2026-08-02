Fotoğraf çekerken Fırat Nehri'ne düşen Havva öldü

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Olay, dün akşam saatlerinde, Dorucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik, bir anda dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan Çelik, kayboldu.

Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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