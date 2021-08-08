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Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ - İbrahim MAŞE / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Fotoğraf bugün Caddebostan sahilinde çekildi! Akın ettiler

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Fotoğraf bugün Caddebostan sahilinde çekildi! Akın ettiler

İstanbul'da güneşli havanın hâkim olduğu pazar gününde vatandaşlar, Caddebostan Sahili'nde bulunan halk plajına akın etti.

İstanbul'da pazar günü sıcak havayı gören vatandaşlar, serinlemek için sahillere koştu. Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki halk plajına gelenlerin kimileri aileleriyle denizde yüzdü, kimileri ise çimlere oturdu.

Fotoğraf bugün Caddebostan sahilinde çekildi Akın ettiler
Sahilde ve denizde yoğunluk oluşurken, vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Vatandaşlar uzun süre duş almak için sıra bekledi.

Fotoğraf bugün Caddebostan sahilinde çekildi Akın ettiler

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