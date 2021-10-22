Foto Muhabirleri Derneği’nden Hürriyet'e 6 ödül

AB Göç Özel Ödülü’nü kazanan Mert Gökhan Koç, Yılın Haber Fotoğrafları kategorisinde ikinci, Pandemi Fotoğrafları kategorisinde de üçüncü oldu.
Ankara’da atık poşetleri yuvalarına taşıyan leylekleri görüntülediği karesiyle Sıfır Atık Özel Ödülü’nü alan Selahattin Sönmez, İzmir depreminden kareleri ile de Van depreminde yıkılan Bayram Oteli’nde şehit olan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir anısına verilen özel ödülü kazandı.
Selçuk Şamiloğlu ise her gün binlerce insanı ağırlayan mega kent İstanbul’un sokaklarını salgın dönemiyle karşılaştıran fotoğraf serisiyle Pandemi Seri Kategorisi’nde üçüncü oldu.
Yarışmada Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü’nü ise Sabah gazetesinden Uğur Yıldırım, Karabağ savaşında çektiği fotoğrafla kazandı.
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az
Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?