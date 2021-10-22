Foto Muhabirleri Derneği’nden Hürriyet'e 6 ödül

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AB Göç Özel Ödülü’nü kazanan Mert Gökhan Koç, Yılın Haber Fotoğrafları kategorisinde ikinci, Pandemi Fotoğrafları kategorisinde de üçüncü oldu.

MERT GÖKHAN KOÇ / AB Göç Özel Ödülü

Ankara’da atık poşetleri yuvalarına taşıyan leylekleri görüntülediği karesiyle Sıfır Atık Özel Ödülü’nü alan Selahattin Sönmez, İzmir depreminden kareleri ile de Van depreminde yıkılan Bayram Oteli’nde şehit olan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir anısına verilen özel ödülü kazandı.

SELAHATTİN SÖNMEZ/Sıfır Atık Özel Ödülü

Selçuk Şamiloğlu ise her gün binlerce insanı ağırlayan mega kent İstanbul’un sokaklarını salgın dönemiyle karşılaştıran fotoğraf serisiyle Pandemi Seri Kategorisi’nde üçüncü oldu.

SELÇUK ŞAMİLOĞLU/ ’Pandemi Seri Kategorisi’nde Üçüncülük Ödülü

Yarışmada Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü’nü ise Sabah gazetesinden Uğur Yıldırım, Karabağ savaşında çektiği fotoğrafla kazandı.