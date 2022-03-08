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Foto Muhabirleri Derneği’nden Hürriyet’e 3 ödül

#Foto Muhabirleri Derneği#Hürriyet#Selçuk Şamiloğlu
Foto Muhabirleri Derneği’nden Hürriyet’e 3 ödül

Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinden Yılın Basın Fotoğrafları’nda Hürriyet fotomuhabirleri 3 ödül aldı.

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HÜRRİYET Fotomuhabiri Selçuk Şamiloğlu, Marmaris yangınında çektiği fotoğraflardan oluşan karesi ile Yılın Foto Röportajı ödülünün sahibi oldu. Şamiloğlu ABD’nin Afganistan’dan ayrılmasının ardından Bagram Hava Üssü’nde terk edilen bir helikopterdeki Taliban karesi ile de Haber Fotoğrafı Üçüncüsü oldu. Hürriyet Fotomuhabiri Selahattin Sönmez ise Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı’nın törenin ardından yağmura yakalandıkları karesi ile Günlük Yaşam Fotoğrafı İkinciliği kazandı. Yarışmada Demirören Medya fotomuhabirleri toplam 8 ödül kazandı.

BAYKARA’YA ONUR ÖDÜLÜ

Ayrıca bu yıl Türkiye Foto Muhabirleri Derneği her yıl bir usta isme Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine karar verdi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, bu ilk ödülü 1958 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde mesleğe başlayan ve 1965 ve 1992 yılları arasında Hürriyet gazetesinde görev yapan 86 yaşındaki Sökmen Baykara’ya verilmesine karar verdi. Ödüller haziran ayında Ankara’da sahiplerini bulacak. Ödül alan tüm kareler www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.

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Foto Muhabirleri Derneği’nden Hürriyet’e 3 ödül

Foto Muhabirleri Derneği’nden Hürriyet’e 3 ödül

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#Foto Muhabirleri Derneği#Hürriyet#Selçuk Şamiloğlu

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