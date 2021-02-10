‘Foto finish’le hayata döndürdü

Tarih 6 Şubat Cumartesi... Yer Adana Yeşiloba Hipodromu... 10. koşuda yaşanan kaza, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Koşuda son düzlüğe çıkılırken yarışan İngiliz safkanlardan Damaris’e binen apranti Harun Çanakçı, atıyla birlikte devrildi. Onun peşinden hemen arkasındaki koşunun favorisi Kuanpo ve aprantisi Vedat Abiş de rakiplerine takılıp yıkıldı. Zincirleme kazanın son kurbanı ise virajı en geride dönen Beykoz ve jokeyi Hışman Çizik oldu.

YERDE YATIYORDU

Kazanın hemen ardından Hışman Çizik ve Vedat Abiş sağlam bir şekilde ayağa kalktı. Ancak Harun Çanakçı hareketsiz biçimde yerde yatıyordu. Çizik ve Abiş koşarak Çanakçı’nın yanına gitti. Çanakçı’nın dilinin boğazına kaçtığını ve nefes alamadığını görünce Abiş, bir süre şoka girdi ve hiçbir şey yapamadı.

DİLİNİ DIŞARI ÇIKARDI

Ancak Çizik soğukkanlılığını koruyarak, sağlık görevlileri gelene dek ilk müdahaleyi yaptı ve arkadaşının boğazına kaçan dilini dışarı çıkardı. Harun Çanakçı daha sonra sedyeyle ambulansa götürülürken, sedyeyi taşıyanlar yine Hışman Çizik ve Vedat Abiş oldu. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Çanakçı üç gün sonra taburcu edildi.

AĞZINA KUM DOLMUŞTU

Genç jokey Hışman Çizik olay anını şöyle anlattı: “Kaza sonrası Harun’u yerde görünce fırladım yanına, titriyordu. Ağzına kum dolmuştu ve dili boğazına kaçmıştı. Dilini zor da olsa çıkarttım. Bilinçsizdi ve dilini istemsizce ısırdı. Zor da olsa hemen ağzını açarak dilini tekrar içeri soktum ve o an nefes almaya başladı. Allah onu sevdiklerine bağışladı.”

Hışman Çizik (solda) ile Harun Çanakçı

Sağlık durumu iyi olan Çanakçı’yı hastanede ilk ziyaret edenlerden biri Hışman Çizik oldu. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret sırasında Çanakçı, Çizik’e sarılarak ağladı.

PARLAYAN YILDIZ

2015 yılında Apranti Eğitim Merkezi’nden mezun olduktan sonra at binmeye başlayan Hışman Çizik son iki yılda yıldızını parlattı. Baş jokeyler arasına kısa sürede adını yazdıran Çizik, bugüne kadar 5 bin 863 koşuda at bindi ve 736 birincilik elde etti.