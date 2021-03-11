‘Fosforlu’ tartışması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi hakkında sosyal medyada başlatılan ‘Fosforlu Meral’ etiketi altındaki kampanyaya ve kendisine yönelik hakaret içerikli sözlere çok sert tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları söyledi:

‘ELİ SOPALI BİR KADIN’

“Geçen hafta ‘Fosforlu Meral’ diye bir tag (etiket) çalışması yapıldı. Bu tag’ın nereden niçin geldiğini beş yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Bahçeli, Konya’dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana ‘Fosforlu Cevriye’ dedi. Konyalı iki genç delege bunu tam da kast edildiği manada f... olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kast ettikleri gibi olmadığını izah etmeye başladım. 47 doğumlu Sayın Bahçeli’nin, hepimizin geçmişte abi dediğimiz Bahçeli’nin o genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye Fosforlu Cevriye’nin f... olmadığını ‘sert, eli sopalı’ bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelip giden herkese kahkahalar içinde bir yıl boyunca bunu söyledi.

‘KERESTE GİBİ YAŞAM FORMU’

İsmet Büyükataman isimli bir yaşam formu, başından itibaren bana Türk filmlerinden ki -Sayın Bahçeli Türk filmlerine çok meraklıdır, kitap okumaz ama Türk filmlerine çok meraklıdır- tuhaf kadın karakterlerinin isimlerini sıfat olarak kullandı. Son dönemde çok öne çıkan, cengaver bir yaşam formu daha var. Bu arkadaş ise sövmenin, sinkafın dibine gitti ve bununla Meral Akşener’e, Akşener’in şahsında sizlere hakaret ettiklerini, onu üzdüklerini zannettiler. Allah’ım sen ne büyüksün. Beni vesile kılıyorsun. Kereste gibi adamları, kereste gibi yaşam formlarının, erkek demeye midem kalkıyor, onların yüzünün ne iğrenç olduğunu, şuur altlarının ne kadar pis olduğunu ve her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Bu yaşam formlarının eşlerinin suratına nasıl baktığını merak ediyorum.

‘MÜCADELE ETMEZSEM NAMERDİM’

Madem Cumhurbaşkanısın eyvallah, bu ülkedeki her kadının namusunun, şerefinin garantisi sensin. Can güvenliğinin garantisi sensin. Garantisi sensin derken neyi kast ediyorum hakimlerdir, savcılardır. Ama sen destek verdin. Trollerin destek verdi. Hepinizi Allah’a havale ediyoruz. Bugün olmazsa Allah’ın önünde hesaplaşacağız sizlerle. Bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kuran-ı Kerim’de hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Ölsem de öldürülsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da Müslüman bir Türk kadınının yeminidir.”

‘NEFRET NÖBETİNE GİRMİŞTİR’

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için, “Nefret nöbetine girmiştir” derken Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

“Bugün İP’in başkanı, talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir. Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk, ama o duymadı. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı.

MHP’de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP’in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve acınası suçlamaları vicdanlarında tartmalarını diliyorum. İP’in başkanı dün ne söylemişse bugün çiğnemiş, muhtemelen de bugün söylediklerini yarınlarda inkar edecektir.

‘ÖVGÜLER YAĞDIRDI, BUGÜN SÖVÜYOR’

PKK’nın dümen suyuna kapılmış, HDP’nin kanlı eşiğine yatmış, CHP’nin ufak kopyası haline gelmiş, belediyelere haram şantiyesi kurmuş bir zihniyetin İYİ olması, balığın kanat takıp uçması kadar absürt ve ahmakça bir beklentidir. İP’in yönetimi, Türk siyasetindeki kokuşmadır. İP’in başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir. MHP’nin içindeyken gizli amaçlarını özenle saklayarak uygun zaman ve zemin kollamış, bu esnada da şahsıma ve dava arkadaşlarıma abartılı da olsa nice övgüler yağdırmıştır. Bugün ise terbiyesizce sövmektedir.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI İMASI

Koltuk için Pensilvanya’ya köle olanların bize çamur atması beyhudedir. Asıl üzerinde durulması gereken konu şudur: FETÖ’nün sekiz ayağı olduğu bilinmektedir. İP’in kuruluşu 25 Ekim 2017’dir. Bir yılını bile doldurmadan korsan milletvekili transferiyle girdiği seçimde yaklaşık 4 milyon 900 bin oy almıştır. Ayrıca FETÖ’nün siyasi ayağını hiç hesap etmişler midir? Pensilvanya’nın desteği kime yönelmiştir? FETÖ’cüler kime destek vermiştir? Sanıyorum bu sorunun cevabı araştırıldığında İP’in oy tabanının mahiyeti, bu kumandalı partinin kimlerin taşeronluğunu yaptığı, ezcümle FETÖ’nün siyasi ayağı deşifre edilmiş olacaktır.

‘BU OYUN BOZULACAKTIR’

Unutulmasın ki, İP’in başkanı Türklük konusunda söz söylemeye ne cüreti ne de yüreği yetecek en son kişi bile değildir. Milliyetçi Hareket Partisi dostunu da bilir hasmını da bilir. Ülküsü de bellidir, ilkeleri de berraktır. CHP’nin kafesinde yemlenip kendi boğazına İP dolayanların bizimle aşık atması, davamızı ve arkadaşlarımızı karalaması alçak bir oyundur. Ve bu oyun bozulacaktır.”