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Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

Fosfor gazı nedir?

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Fosfor gazı nedir?
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Fosfor gazı, silah olarak kullanılan son derece tehlikeli elementlerden oluşmaktadır. Normal aşırı tehlikeli bir yapıya sahip olmayan fosforun işlenerek gaz haline getirilmesiyle oluşan fosfor gazı, savaş durumlarında kullanılabilmektedir. Peki, fosfor gazı nedir ve nasıl ortaya çıkmaktadır? İşte, o bilgile

Fosfor gazı son derece tehlikeli bir yapıya sahiptir. Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Beyaz fosfor kullanımı sonrasında çekilen fotoğraflar, kemiklerine kadar yanmış, ancak elbiseleri pürüzsüz kurbanlar bulunduğunu ortaya koymuştur. Yanma reaksiyonu bir kez başladığında durdurulamamaktadır. 

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