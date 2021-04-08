Foseptikte parçalanmış halde cesedi bulunmuştu! Her yerde aranıyor

Muratpaşa Mahallesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü polise kayıp başvurusunda bulundu.



Sultan Akan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ait bir ize rastlanmadı.



POLİS, ORMANLIK ALANDA 300 YERİ KAZDI



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Süleyman Eken'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Yapılan teknik inceleme sonucu Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi civarında olduğu saptandı. Eken'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı.



PARÇALAYIP, FOSEPTİĞE ATMIŞLAR



Ekipler, dün de Yılmaz kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine gitti. Çevrede inceleme yapan ekipler, bahçedeki foseptikte Süleyman Eken'in cesedini buldu. Cesedin, parçalanarak foseptiğe atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, cinayeti itiraf etti.









6 BİN LİRALIK ALACAK ANLAŞMAZLIĞI



İlk belirlemelere göre taraflar arasında 6 bin liralık alacak anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği ortaya çıktı. Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılarak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, kayıp olan kafatası ile göğüs kafesini bulmak için çalışmalar sürüyor. Cinayet şüphelisi iki kardeşten alınan bilgilere göre arama genişletilecek. Gözaltındaki sorguları süren iki kardeş, yarın adliyeye sevk edilecek.

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