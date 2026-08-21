Forza ve Yalı taraftar gruplarına operasyon: 28 şüpheli yakalandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen organize suç operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul ve İzmir’de bugün gerçekleştirilen iki önemli operasyon, bu mücadeledeki kararlılığımızın somut göstergesidir" dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul ve İzmir’de bugün gerçekleştirilen iki önemli operasyon, bu mücadeledeki kararlılığımızın somut göstergesidir" ifadesini kullandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüyle yürütülen soruşturmada; çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin turistik bölgelerindeki tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri "sıkıştırma ve perdeleme" yöntemiyle hedef aldığı organize hırsızlık yapılanmasının çözüldüğünü vurgulayan Bakan Gürlek, "Örgütün 25 ayrı hırsızlık eylemi tespit edilmiş; günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin TL civarında suç geliri elde ettiği tespit edilmiştir. Yapılanmanın faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul’da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir" bilgisini verdi.

“FORZA” VE “YALI” TARAFTAR GRUPLARINA OPERASYON

Bakan Gürlek İzmir'de düzenlenen operasyonla ilgili ise şu ayrıntıları paylaştı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen diğer soruşturmada ise 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir. 19 Eylül 2025’te Emircan Övüç’ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada, iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edilmiştir. Toplam 59 örgüt mensubunun tespit edildiği soruşturmada, 27 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlenmiş; 32 aktif şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanmış ve örgüt yöneticileri gözaltına alınmıştır. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Aramalarda silahlar, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirilmiştir."

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Bakan Gürlek şöyle devam etti:

"Kimse İstanbul’un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik güçlerimizle güçlü koordinasyon içerisinde, suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz."

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Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul ve İzmir’de bugün gerçekleştirilen iki önemli… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 21, 2026

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA VURGUN

İstanbul’un turistik bölgelerinde, tramvay ve metrobüs duraklarında özellikle yabancı turistlere yönelik yankesicilik yaptıkları belirlenen 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilerden 20'i gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’da bulunan toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin; Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü tramvay durakları ile yoğun yaya geçitleri başta olmak üzere kalabalık bölgelerde 3-6 kişilik gruplar halinde organize hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek ‘sıkıştırma’ ve ‘perdeleme’ yöntemleriyle yankesicilik yaptıkları tespit edildi. Öte yandan örgüt içerisindeki elebaşları ile yardımcılarının hırsızlık eylemleri sırasında diğer şüphelileri yönlendirdiği; mağdurların tepki göstermesi durumunda örgüt üyelerine koruma sağladıkları ve polis ekiplerine teslim edilmelerini engellemek amacıyla şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

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Şüphelilerin 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemine karıştıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında örgütün bir gün içerisinde yaklaşık 25 ayrı hırsızlık eylemi gerçekleştirdiği ve mağdurlardan günlük yaklaşık 5 milyon lira suç geliri elde ettiği belirlendi. Öte yandan 3’ü örgüt lideri, 4’ü örgüt lider yardımcısı olmak üzere toplam 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisindeki konumları ve hırsızlık eylemleriyle bağlantıları belirlendi. Yapılan operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken 4’ünün ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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