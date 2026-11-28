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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin ardından Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği (TUYED) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy’un ajandasındaki en önemli başlık 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde TOSFED İstanbul Park’ta Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için hazırlanan yeni tanıtım stratejisiydi.

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SLOGANLAR HAZIR

Bakan Ersoy, bugüne kadar Formula 1 organizasyonlarında İstanbul’un ön planda tutulduğunu, yeni dönemde ise bu yaklaşımın değişeceğini belirtti. Yarış için Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin tatillerini Ege ve Akdeniz kıyılarına uzatmalarını sağlayacak paketler hazırlanacağını anlatan Ersoy, “Çok farklı bir tanıtım çalışması başlatıyoruz. Formula 1’i özel bir paketin içine dahil edeceğiz. ‘Bodrum’a gel, Formula 1’le tatilini taçlandır’ ya da ‘Formula 1’e gel, Antalya’da tatiline devam et’ şeklinde paketler oluşturacağız. Artık Formula 1 heyecanını yalnızca yarış alanıyla sınırlı tutmayacağız. İstanbul için de ayrıca etkinlikler ve konserler üzerinde çalışıyoruz. Öyle dolu dolu bir program hazırlayacağız ki Formula 1, bu büyük organizasyonun bir parçası gibi kalacak” diye konuştu.

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SİNGAPUR MODELİ

Ersoy, Singapur uygulamasını yakından incelediklerini belirterek, “Singapur bunu çok iyi yapmış. Orayı da inceliyoruz. Yarış öncesini ve sonrasını kapsayan bir paket geliştireceğiz. Şu anda iyi bir sinyal var. Formula 1 için açık ara en fazla ön kayıt alan şehir İstanbul oldu. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Amacımız yalnızca 1-3 Ekim haftasını İstanbul’da değerlendirmek değil. Bu hareketliliği Ege ve Antalya’daki resort imkânlarıyla daha geniş bir tarih aralığına ve daha fazla destinasyona yaymak” dedi.

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