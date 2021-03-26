Formula 1 2021 hangi kanalda saat kaçta?
Formula 1 Bahreyn hangi kanalda sorusu motorsporları tutkunu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Formula 1 2021 hangi kanalda sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, konuyla ilgili detaylara odaklandı. Peki, Formula 1 2021 hangi kanalda? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Formula 1 hangi kanalda sorusu, grand prixleri kaçırmak istemeyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Formula 1 2021 hangi kanalda sorusuna cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Formula 1 2021 hangi kanalda? İşte, Formula 1 yayıncı kuruluşu hakkında detaylı bilgiler
FORMULA 1 2021 HANGİ KANALDA?
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i S Sport Plus kanalından canlı izlenebilecek. 27 Mart Cumartesi günü saat 15.00'da antrenman turları başlayacak olan Formula 1, 15.00'da sıralama turları ile izleyici karşısına çıkacak. 28 Mart Pazar günü saat 13.50'de ise yarış başlayacak.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix
2 Mayıs: Portekiz Grand Prix
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
7 Kasım: Brezilya Grand Prix
21 Kasım: Avustralya Grand Prix
5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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