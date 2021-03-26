Formula 1 2021 hangi kanalda saat kaçta?

Formula 1 hangi kanalda sorusu, grand prixleri kaçırmak istemeyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Formula 1 2021 hangi kanalda sorusuna cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Formula 1 2021 hangi kanalda? İşte, Formula 1 yayıncı kuruluşu hakkında detaylı bilgiler

FORMULA 1 2021 HANGİ KANALDA?

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i S Sport Plus kanalından canlı izlenebilecek. 27 Mart Cumartesi günü saat 15.00'da antrenman turları başlayacak olan Formula 1, 15.00'da sıralama turları ile izleyici karşısına çıkacak. 28 Mart Pazar günü saat 13.50'de ise yarış başlayacak.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix

2 Mayıs: Portekiz Grand Prix

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

7 Kasım: Brezilya Grand Prix

21 Kasım: Avustralya Grand Prix

5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix

12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

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