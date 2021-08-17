Formasyon kalktı mı, nasıl alınır?

Pedagojik formasyonun kaldırılmasının ardından geçtiğimiz ay içerisinde açıklama yapan eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, durum hakkında genel bir özet geçti. Şu ana kadar pek çok çok kişinin pedagojik formasyon alabilmek için ücret ödediğini söyleyen Selçuk, bu durumun ortadan kalkacağını ve sınavda başarılı olan kişilere formasyonun ücretsiz verileceğini açıkladı. İşte, Selçuk'un pedagojik formasyon için yapmış olduğu açıklamalar;

"Bunu geçen sene duyurmuştuk. Hukuki süreçler yeni sona erdi. pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüz binlerce üniversite mezunu gencin, ihtiyacı olmayan alanlarda sürekli olarak formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücret ödeyerek sahip olmaları ve sonrasında bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Formasyon gerekiyorsa, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz. Kimsenin yüksek miktarda ödemeler yaparak formasyon almasına gerek yok. Siz sınavı kazanın biz size ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte de 2020'nin sonu gelecek yılı başında hayata geçmek üzere, şuanda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmemek suretiyle, bu projeyi de hayata geçirdik. Böyle bir söz vermiştik çünkü."

Pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili yazılı 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile alan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK aracılığıyla üniversiteleri bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı;

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi karar ve eki çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi Karar eki Çizelge'de yer alan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultusunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir. "

UZMANLARIN FORMASYONUN KALDIRILMASI KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ NELER?

Prof. Dr. Mustafa Arslan (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Formasyonu alan herkes kendisini atanamayan öğretmen olarak değerlendiriyordu. MEB’in yükün altından kalkmak için bunu kaldırmış olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamayla ihtiyaca göre kontenjanlar belirlenecek.

Prof. Dr. Mustafa Özcan (MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Kaldırılması çok iyi oldu. Okula gidip uygulama yapmadan formasyon alanlar vardı. Yüzbinlerce kişi eğitim alıyor, sonrasında atanamayan öğretmen sorunu ortaya çıkıyor. Formasyonla öğretmen olunabilir ama o program iki yıl sürer. Milli Eğitim Bakanı’nı tebrik ediyorum, çok önemli bir adım attı.

Prof. Dr. Fatma Bıkmaz (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Biz bu alanda uzun yıllar çalışmış tecrübeli üniversiteler olarak karara sıcak bakıyoruz. 2010’dan itibaren sertifika programına dönüştü. Daha önce de tezsiz yüksek lisans programıydı. Süresi 1.5 yıldı. Bir yılı derslerle geçiyordu. Sonrasında uygulama eğitimi veriliyordu. Türkiye’nin şu anda teknik olarak atanmayı bekleyen öğretmenlerini de düşündüğümüzde ihtiyaca dayalı sistemi getirmesi neredeyse bir zorunluluk.

Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Fen, edebiyat fakülteleri özellikle bir darbe yemiş gibi gözüküyor. Eğitim fakültelerinde zaten sorun yok. Özellikle eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerden burada haksızlık olduğunu iddia edenler de vardı. Eğitim fakültesine yüksek puanla giriyorlar. Diğer fakültelerden mezun olanlar bir yıl aldığı eğitimle atanarak eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının önüne geçmiş gibi oluyordu. Şimdi fen edebiyat mezunları da benzer eğitim almış olacaklar.

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