MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriForkliftin altında kalan işçi öldü
GeriGündem Forkliftin altında kalan işçi öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 11:30,Son Güncelleme:/

Forkliftin altında kalan işçi öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Forkliftin altında kalan işçi öldü
Abone Olgoogle-news

KIRŞEHİR'de, lastik fabrikasında çalışan Rahmi Mamak (35), kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak, yaşamını yitirdi.

İş kazası, dün akşam Kındam Mahallesi'nde bulunan lastik fabrikasında yaşandı. Forklift operatörü olarak çalışan Rahmi Mamak'ın kullandığı araç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Aracın altında kalan evli ve 2 çocuk babası Rahmi Mamak, yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya gelen ambulans ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Mamak, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle