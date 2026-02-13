×
Forex dolandırıcılarına 6'ıncı dalga operasyon: 35 gözaltı

#Forex Dolandırıcılığı#Yasa Dışı Bahis#Mali Suçlar
Forex dolandırıcılarına 6ıncı dalga operasyon: 35 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 13:48

İstanbul'da, Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis gelirlerini paravan şirketler üzerinden sisteme sokan şüphelilere yönelik 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 2 şirkete yönelik daha önce 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarda tespit edilen kişiler ve paravan şirketlere yönelik 6'ncı dalga operasyon düzenlendi.

 

SUÇ GELİRİNİN FARKLI BANKA HESAPLARINA AKTARILDI

Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından bilgileri dışında yapılan çekim işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, kurulan paravan şirket hesapları ve kişisel banka hesapları aracılığıyla sisteme dahil edildiği belirlendi. Suç gelirinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının kripto varlık şirketlerine gönderildiği, bir kısmının ise nakit olarak çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Çalışmaların ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

