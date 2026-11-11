Fonda YEDİ şüpheli adliyede

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Şüpheliler Arıncı, Paslı ve Gülkan tutuklama talebiyle, Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan ise ‘konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol istemiyle hâkimliğe sevk edildi.

İKİNCİ İKİNCİ GÖZALTI

- Bulls Yatırım Başkanı Kemal Akkaya, 23 Eylül 2026’da savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ise 2 Kasım 2026 yurtdışı çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı. Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de 23 Eylül 2026’da savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.