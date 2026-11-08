‘Fon’da dört kişi daha tutuklandı

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Dün İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık ifadelerinin ve hâkimlik sorgularının ardından Ümit Sincanlı, Mustafa Alper Taş, Ercan Urkan ve Enver Usca tutuklandı. Kürşad Sait Babuçcu adli kontrolle serbest bırakılırken, Bülent Murat Haholu savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 118 oldu.

4 YENİ GÖZALTI

Soruşturmada dün de daha önce gözaltına alınarak serbest kalan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik gözaltına alındı.

SPK’DAN 3 ŞİRKETE İŞLEM YASAĞI

SPK; Temapol Polimer A.Ş., İsvea Seramik A.Ş. ve Tera Yatırım A.Ş. paylarındaki işlemler nedeniyle suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptal kararı verdi.