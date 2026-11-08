×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Fon’da dört kişi daha tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fon#Soruşturma#SPK
‘Fon’da dört kişi daha tutuklandı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 07:00

SERMAYE piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmada, eski SPK Kurul Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Kurul üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş, Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı 3 Kasım’da gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Dün İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık ifadelerinin ve hâkimlik sorgularının ardından Ümit Sincanlı, Mustafa Alper Taş, Ercan Urkan ve Enver Usca tutuklandı. Kürşad Sait Babuçcu adli kontrolle serbest bırakılırken, Bülent Murat Haholu savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 118 oldu.

4 YENİ GÖZALTI

Soruşturmada dün de daha önce gözaltına alınarak serbest kalan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik gözaltına alındı.

SPK’DAN 3 ŞİRKETE İŞLEM YASAĞI

SPK; Temapol Polimer A.Ş., İsvea Seramik A.Ş. ve Tera Yatırım A.Ş.  paylarındaki işlemler nedeniyle suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptal kararı verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fon#Soruşturma#SPK

BAKMADAN GEÇME!