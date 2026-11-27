Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ara ödeme sürecinin (bugün) tamamlandığını açıkladı. Yılmaz ara ödeme sonrası sürecin olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edeceğini belirterek, “Fonlara kaynaklar geri kazandırıldıkça bu ödemeler hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edecek. Özellikle gayrimenkullerin nakde dönüşümü ve fahiş kazançlardan elde edilen gelirler ile bu süreç yürütülecek” dedi. Yılmaz, “Olağanüstü dönem bitti, artık normal tasfiye süreci olacak” diye konuştu.

OLAĞAN TASFİYE SÜRECİ TAMAMLANMIŞ OLACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile 2 saati aşkın süren ortak basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, olağan tasfiye kapsamındaki 97 fonda yatırımı bulunan 64 bin 469 yatırımcıya 65.5 milyar lirası nakdi, 12.6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 78.1 milyar liralık ödeme yapıldığını söyledi. Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamındaki 34 fonda yatırımı bulunan 415 bin 955 yatırımcıya 117.55 milyar lirası nakdi, 3.6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 121.15 milyar liralık ödeme yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

Haberin Devamı

“1 milyon TL’ye kadar yaptığımız ara ödeme sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Nihai olarak bakacak olursak; 119 fonda yapılan toplam ödeme 199.25 milyar lira olarak gerçekleşmiş; toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987’sine (Yüzde 97.64) en az bir ödeme yapılmış; 401 bin 735 (Yüzde 88.15) yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödenmiş olacaktır. Nakdi olarak 21 bin 723 kişi 1 milyon lira ödeme almıştır. Dikkat çekmek istediğim bir diğer husus ise bu süreçte tek bir lira kamu kaynağı kullanılmamış olduğudur.”

10 BİN 680 YATIRIMCI GERİ ÖDEMEYE DAHİL EDİLMEDİ

Yılmaz, net çıkış tutarı net giriş tutarından büyük olan yatırımcıların, tasfiye kapsamında bakiyesi olsa dahi daha önce zaten yatırımından net kâr elde etmiş olduğu için geri ödeme kapsamı dışında tutulduğunu belirterek, “10 bin 680 tekil yatırımcının net yatırım çıkış tutarı giriş tutarının üzerinde olduğu için geri ödeme sürecine dahil edilmemiştir” diye konuştu.

Haberin Devamı

HASTALIKLA UĞRAŞIYORUZ

Yılmaz sorular üzerine, “Biz hastalıkla uğraşıyoruz ama bünyeyi korumak için de çaba sarf ediyoruz. Burada herkesin sorumlu olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

DDK ÇALIŞMALARINI GENİŞLETTİ

Hukuki hesap sorma açısından Adalet Bakanlığı ve DDK çerçevesinde yürüyen süreçlere işaret eden Yılmaz, “İdari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz, adli yönden de ilgili yargı kurumlarımız çok etkili bir şekilde, dünyadaki örnekleriyle de mukayese ettiğinizde çok daha kapsamlı ve derinlikli bir şekilde bu süreçle ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun sonucunu tabii ki yargıda göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu’nun kurulduğu gün DDK’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiğini ve tüm ilgili kurumlarda inceleme yaptığını söyledi.

DDK’nin çalışmalarını genişlettiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti: “Geçen hafta itibarıyla ilk ara değerlendirmesini yaptı ama bu henüz tamamlanmış bir çalışma değil. Önümüzdeki herhalde bir-iki ay içinde bu çalışmalarını tamamlar diye tahmin ediyorum. Tam bir takvim verebilecek durumda değilim doğrusu, sonuçta bir denetleme işi yapılıyor. Titizlikle yapılmak durumunda. Az önce söylediğim gibi kurumlarda detaylı bilgiler, belgeler üzerinden bu çalışmalarını yürütüyor DDK. 21 denetim elemanı ile çalışıyor. Gerekirse tüm kurumlarda görevlendirme yetkisi de var. Dolayısıyla güçlü bir denetim kadrosuyla DDK üzerine düşeni yapıyor. Ancak burada sadece eksik tespit etmenin, kusur tespit etmenin ötesinde geleceğe dair bize o raporun önemli girdiler sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konudaki ara değerlendirmelerini de DDK’dan alabiliriz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın BDDK Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı Haberi görüntüle

REEL SEKTÖRÜN ÇATI KURULUŞLARI İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ

Pazartesi sabah reel sektörün çatı kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz. Sayın Bakanımız yurtdışında olduğu için bakan yardımcısı katılacak ama Sanayi Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Strateji Bütçe Başkanımız hep birlikte bir reel sektörü dinleyeceğiz. OVP’yi yaparken ve değişik dönemlerde reel sektörle hep istişare içinde hareket ettik. Bundan sonra da reel sektörün içinde bulunduğu şartlara, taleplerine hiçbir zaman kayıtsız kalma diye bir durumumuz söz konusu olamaz. Biz iddiaları olan bir ülkeyiz. Daha fazla büyümemiz ve sosyal refahı bunun üzerinde kalıcı bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Reel sektörümüzle genel programımızın çerçevesini bozmadan istikametimizi bozmadan, reel sektörümüzün yaşadığımız konjonktürdeki taleplerine mutlaka kulak kesileceğiz ve adımlar atacağız.”

Haberin Devamı

İSİMLER İDDİANAMEDE GÖRÜLECEK

(KAMUOYUNDA GÜNDEME GELEN İSİM LİSTELERİ) Listelerle ilgili soruya da yanıt veren Yılmaz, “Buradaki isimler ne zaman netleşir? İddianameler çıktığında. Şu anda bir soruşturma sürecindeyiz. Soruşturmanın gizliliği diye bir kavram var hukuk devleti çerçevesinde. İddianameler ortaya çıktığında bu isimler de bütün kamuoyunun duyacağı isimler olacaktır. Onun ötesinde herkesin kendince birçok farklı listesi var. Şu döneme ait, bu döneme ait, şu kesime ait, bu kesime ait birçok spekülasyon yapılıyor. Ben bunları sağlıklı bulmuyorum. Esas olarak gitmemiz gereken hukuk çerçevesidir, kurallardır. O çerçevede de yanıt olarak söyleyebileceğim bunlardır. Bu konularda da zaten kamuoyunda gerekli yorumlar daha önce de yapmıştık” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZA SORDUK SEÇİM 2028’DE

BEŞTEPE’de düzenlenen fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimin 2028’de yapılacağına işaret etti. Yılmaz ve Şimşek, basın mensuplarının ‘Gündemde bir erken seçim var mı?’ sorusuna şu yanıtı verdi.

BİR İKİ AY ÖNE ALINABİLİR

Cevdet Yılmaz: “Seçim 2028 yılında. Bu konuda spekülasyonlara itibar etmeyin. Seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 1 ya da 2 ay önce yapılabilir, bu da öne alınmış seçimdir. Bu olabilir. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olması için ortaya koyulan bir perspektif var. Bu dönemde liderlik her zamankinden daha önemli.”

BÜTÇEDE SEÇİM YOK

Mehmet Şimşek: “Erken seçim gündemde değil, 2028 bütçesini hazırlarken bu hususu Cumhurbaşkanımıza sorduk. 2028’den önce bu seçim gündeme gelmedi ve buna göre bir hazırlık da yapılmadı. ‘Seçim var’ diye bir popülizm ve bütçeyi bozacak bir yaklaşım AK Parti dönenimde olmadı. Cumhurbaşkanımızla diyaloglarda seçimin 2028 öncesi yapılacak bir yaklaşım görmedik.”

MÜLKİYET HAKKI DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ortak çalışma paketlerinin olduğunu belirterek, “Burada özellikle mülkiyet hakkı güvenliği, ticari şirketlerimizin özellikle karşılaşmış olduğu bir kısım hukuki davalardaki zorunluluklarla ilgili bir paket çalışmamız var. Burada iş dünyamızın önerilerini çok önemsiyoruz, sürekli olarak istişare toplantısı yapıyoruz. Maliye Bakanlığımızla da bu konuyu beraber yürütüyoruz. İnşallah bir ‘demokratikleşme paketi’ adı altında özellikle mülkiyet hakkına duyulan kaygılar, endişelere karşı bir kanuni düzenleme yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: İDDİANAME YAZIM AŞAMASINA GELİNDİ

ADALET Bakanı Akın Gürlek ise fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunduğunu belirterek, “Şüphelilerden 138’i tutuklu. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcut” dedi. Gürlek, “Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el koyuldu, banka hesapları bloke edildi. Yurtdışına kaçırıldığı tespit eden toplam 13 milyar Türk lirasına tekabül eden para donduruldu, bu paranın iadesi için Adalet Bakanlığı’nca gerekli adımlar atıldı” dedi. Gönüllü iadelere ilişkin de bilgi veren Gürlek, “Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibarıyla 95 kişiden 45.36 milyar lira tahsil edildi” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın İncili’ye bakmadan restorana gidilmez Haberi görüntüle

ANA OMURGA TAMAMLANDI

Soruşturmanın geldiği aşamaya dair bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

“Gelinen aşamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan fon soruşturmasında ana omurga tamamlandı. Elbette Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecek. Şu an itibarıyla bir yandan da iddianame yazım aşamasına gelindi. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız. Biz manipülasyon yapan vurguncu ile iyi niyetli yatırımcıyı kesinlikle ayırmak için hassasiyet güdüyoruz.”

6 MİLYAR LİRA GELEBİLİR

Gürlek soruşturmalarla ilgili şu bilgileri de verdi: “Tutuklu Destek Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde 6 milyar lirası var. Bu hafta bu paranın Türkiye’ye gelmesini temenni ediyoruz. Tutuklama ancak kuvvetli suç şüphesi halinde gerçekleştirilmekte. Birden fazla örgütlü suç olduğu için örgüt var. Tera, Pusula vs diğer örgütler. Burada ana omurgamız açığa çıktı. Sadece fon yöneticileri değil bunları denetlemekle görevli olan kurumlarla ilgili de adli süreç başlatıldı.”

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK: ERKEN UYARI SİSTEMİ

DEVREYE ALINACAK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise önümüzdeki dönemde yapılacak kanun değişikliği hakkında bilgi verdi. Yapay zekâ destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacağını kaydeden Şimşek, “Sermaye Piyasası Kurulumuz TÜBİTAK gibi birtakım kurumlarla çalışarak burada bir erken uyarı sistemini devreye alacak. Hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı bir şekilde işlenmesi için büyük veri platformu tabii ki kurulacak. Sermaye Piyasası Kurulumuzun devam eden incelemeleri var. SPK’nın fonlarda manipülasyona yönelik incelemesinin kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Mansur Yavaş ittifakı kuruluyor Haberi görüntüle

Caydırıcılığın da artırılacağını ifade eden Şimşek şöyle devam etti:

“Manipülasyon, bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar ve daha hızlı soruşturmalar bu kanunla düzenlenen hususlardır. Yine yatırımcının korunması hususu da bizim için değerli. Yatırımcı Tazmin Merkezinin mali yapısı, tazmin mekanizmalarının güçlendirilmesi, borçlanma aracı niteliğindeki kira sertifikaları ve benzerlerine ek koruma sağlanması tabii bizim için önemli. MSCI uyum süreci ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim: Ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Meclise sevk edilecek kanun aslında MSCI’ın gündeme getirdiği önemli bir hususu içeriyor. Bu birinci konu. Ümit ediyoruz ki bu yasa bütçe görüşmelerinden hemen sonra veya yeni yılın başında gündeme alınır ve hızlı bir şekilde bu düzenlemeler hayata geçirilir. SPK Kurulu bir tebliğ çalışmasını başlattı. MSCI yetkilileri ilke bir araya Londra’da bir araya geleceğiz, daha sonra New York’ta bir araya geleceğiz. Hazirana kadar süre verilmişti ama biz onu beklemeyeceğiz. Mevzuat eksiklikleri en geç önümüzdeki yılın başında tamamlanır.”