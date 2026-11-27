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İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulunun yatırım fonlarının tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, Fon Koordinasyon Kurulunun 29 Eylül'den itibaren yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin kararları doğrultusunda yürütülen ara ödeme sürecinin 27 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle tamamlandığı belirtildi.

97 FONDA ALACAKLARIN TAMAMI ÖDENDİ

Olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya 65,8 milyar TL'si nakdi, 12,6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 78,4 milyar TL ödeme yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda 97 fonda yatırımcılara alacaklarının tamamının ödendiği kaydedildi.

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Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 415 bin 955 yatırımcıya 117,55 milyar TL'si nakdi, 3,6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 121,15 milyar TL ödeme yapıldı. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 34 fondan 25'inde tüm ödemeler tamamlanırken, 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödendi.

TOPLAM 199,55 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Sürecin başından bu yana tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122'sinde, 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar TL ödeme yapıldığı belirtildi.

Ödemelerde, tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile TMSF bünyesinde kurulan iade hesaplarına aktarılan 47,3 milyar TL'nin üzerindeki varlığın kullanıldığı bildirildi.

"SÜREÇTE KAMU KAYNAĞI KULLANILMAMIŞTIR"

Süreçte kamu kaynağı kullanılmadığının vurgulandığı açıklamada, bundan sonraki sürece ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bugünden itibaren, süreç olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecektir. Tasfiye edilen fonlara ait mal varlığının nakde dönüşümü ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarımı ile oluşacak kaynak, hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edilecektir."