×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fonda 2 kritik tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Fon#BDDK
Fonda 2 kritik tutuklama
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘fon soruşturması’ kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

TUTUKLU SAYISI 120 OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla 7 Kasım 2026’da, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erişen ve Yönaç, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ve sulh ceza hâkimliğindeki sorgularının ardından Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 120’ye ulaştı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Fon#BDDK

BAKMADAN GEÇME!