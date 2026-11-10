Fonda 2 kritik tutuklama

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TUTUKLU SAYISI 120 OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla 7 Kasım 2026’da, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erişen ve Yönaç, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ve sulh ceza hâkimliğindeki sorgularının ardından Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 120’ye ulaştı.