Seçil Erzan'dan Fatih Terim açıklaması: Bu paralar nereden geliyor, demedi | '1.50 boyumla bu insanları kandırmışım, ikna etmişim'

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Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığı ile bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

'FATİH TERİM, BANKADAKİ TÜM DÖKÜMLERİ GÖREBİLİYORDU'

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Duruşmada savunması alınan sanık Seçil Erzan, "Fatih Terim, 15 günde bir bankadaki tüm dökümlerini görebiliyordu. Ben hocadan 300, 400 ve 700 bin dolar para almıştım. Hoca bana hiçbir zaman, 'Seçil bana para ver' demedi. Ben hocaya hiçbir zaman fon olduğunu da söylemedim. O da bana hiçbir zaman, 'Bu paralar nereden geliyor?' demedi. Bu dosyada 22 kişinin benden alacağı yok. Alacağı olmayan da alacağı olduğunu söylüyor. Mesela Arda Turan'ın kesinlikle benden alacağı yoktur. Ben artık nefes alamıyorum. Ben kimsenin 1 lirasına bile dokunmadım, kimseyi aldatmadım. Bu fonu kuran Merve, Tanın Yılmaz, Fırat Özdemir ve Semih Kaya'dır. 'Seçil bize bankadan daha fazla para verir' dediler ve sorgulamadılar. Ben bir dolandırıcı olsam, annemi sokağa mı attırırım? Bankayı hortumlasaydım ona da razıydılar. Tamam, şöyle yapalım. Benim banka müdürü olarak sorumluluğumu kabul edelim ve ödensin paralar. Hatalarımı, kusurlarımı kabul ediyorum ama dolandırıcılık ibaresini asla kabul etmiyorum. Kaçacak olsaydım kaçardım. Ama kaçamam, bu insanların parası ödenmeli" şeklinde konuştu.

'ÇOK UTANIYORUM'

Savunmasında tahliyesini talep eden Seçil Erzan, "Ben çok utanıyorum, Hakan Ateş bu olaylar yüzünden işten ayrıldı. Bana, 'Bu paraları ödemezsen Ateş ve Aydoğdu'yu, herkesi yakarız' dediler. Yaptılar da. Ben dolandırıcı değilim, kimseyi kandırmadım. Bu insanları kandıramam. Beni yalvarıyorum annemin yanına gönderin. Bu kadar insan, bu paralar ceplerinde, ben 1.50 boyumla bu insanları kandırmışım, ikna etmişim" dedi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada söz alan Seçil Erzan’ın avukatları, 26 aydır tutuklu olan Erzan'ın annesinin hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle tutukluluk halinin kaldırılarak, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ettiler. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Seçil Erzan ile Fatih Terim arasında söz konusu olan olayın, 'Güveni kötüye kullanma' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ve bu sebeple dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine hükmetti. Uzlaştırma sürecinden sonuç alınması halinde dosyanın, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet Savcılığı'na iletileceği belirtildi. Sanık Seçil Erzan’ın mevcut tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)