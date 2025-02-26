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'Fon vurgunu' davasında Fatih Terim için zorla getirme kararı

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#Fatih Terim#Seçil Erzan#Fon Vurgunu
Fon vurgunu davasında Fatih Terim için zorla getirme kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 17:41

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

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Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor. Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan'ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş'in avukatları hazır bulundu.

Fon vurgunu davasında Fatih Terim için zorla getirme kararı

TERİM MAZERET SUNARAK DURUŞMAYA KATILMADI

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Duruşmada şikayetçi Fatih Terim'in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim'in yurt dışında olduğuna ilişin tutanak sunulduğu da belirtildi. Duruşmada Erzan'ın avukatı, Fatih Terim'in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

Fon vurgunu davasında Fatih Terim için zorla getirme kararı

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TERİM'E ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.

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#Fatih Terim#Seçil Erzan#Fon Vurgunu

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