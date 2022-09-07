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Fön ve makyaj işe yaramadı

Güncelleme Tarihi:

#Terör#Suriye#Irak
Fön ve makyaj işe yaramadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Suriye ve Irak’taki örgüt kamplarında eğitim gördükten sonra Türkiye’ye gelen PYD/YPG üyesi Ayşe Ö. İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Saçları fönlü ve makyajlı halde yakalanan teröristin cep telefonunda kamuflajlı fotoğrafları bulundu.

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TERÖR örgütü PKK’nın Suriye ve Irak’taki kamplarında eğitim gördükten sonra Türkiye’ye gelen Ayşe Ö. bir süredir aranıyordu. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristin İstanbul’da olduğu ve uçakla Adana’ya gideceği bilgisine ulaştı.

PARMAK İZİYLE DEŞİFRE OLDU

1 Eylül günü saçları fönlü ve makyajlı halde İstanbul Havalimanı’na gelen Ayşe Ö. iki kontrol noktasından üzeri ve çantaları aranarak geçti. Son kontrol noktasında ise parmak izi örneği verdi. Böylelikle kimliği açığa çıkan terörist Ayşe Ö. peşindeki polisler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulandıktan sonra da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fön ve makyaj işe yaramadı

Fön ve makyaj işe yaramadı

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Örgüte ait kamuflaj kıyafetler içinde fotoğrafları ve terör örgütüne ait bazı belgeler bulunan Ayşe Ö.’nün telefonu detaylı incelemeye alındı.

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#Terör#Suriye#Irak

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