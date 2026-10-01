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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fon Soruşturması#TERA Yöneticileri#Erdin Özel
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 08:36

Fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı


15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken diğer şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı


Şüphelilerden, Erdin Özel, Emir Münür Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş, İbrahim Halil Rat sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede, Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı

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#Fon Soruşturması#TERA Yöneticileri#Erdin Özel

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