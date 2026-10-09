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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı

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#Fon Soruşturması#Şaban Sevinç#Mustafa Balcı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 10:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkında yanıltıcı açıklamalar yaptıkları belirlenen Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı gözaltına alındı. Dosya kapsamında İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında da ifade verilmesi için talimat çıkarıldı.

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Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar doğrultusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sevinç ile Balcı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı

SAYMAZ VE AĞIREL HAZIR EDİLECEK

Başsavcılık, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ise İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatını verdi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı

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YANILTICI BİLGİ

Başsavcılıktan daha önce yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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#Fon Soruşturması#Şaban Sevinç#Mustafa Balcı

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