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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Pusula Portföy ve Tera yöneticisi hakkında gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Pusula Portföy#Tera Yöneticisi#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 15:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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#Pusula Portföy#Tera Yöneticisi#Soruşturma

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