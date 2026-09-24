Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fon hesaplarındaki milyonlarca lira donduruldu! 5 lüks aracı 26 bin TL’ye devretmiş

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit varlık donduruldu. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya de el koyma tedbiri uygulandı. Bu kapsamda, üç işlemde dondurulan ve el konulan tutarın toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.

5 LÜKS ARAÇ

MASAK raporundaki tespitlere göre; “Fon” soruşturmasında tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait olduğu belirlenen Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildiği belirlendi.

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Eylül 2026 itibarıyla açık kaynak piyasa, rayiç ve kasko değerleri dikkate alınarak bu araçlara ait mali değerlendirme yapıldı.

2023 model Audi Q8’in yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerine sahip olduğu ve 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Dörtkardeş’e devredildiği,

2023 model McLaren 750S Coupe’ın yaklaşık 46-50 milyon TL piyasa değerine sahip olduğu ve 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Kaytan’a devredildiği,

2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach’in yaklaşık 31-35 milyon TL piyasa değerine sahip olduğu ve 7 Eylül 2026 tarihinde Bolkan Bekçi’ye devredildiği,

2025 model Bentley Continental GT Speed’in yaklaşık 53-58 milyon TL piyasa değerine sahip olduğu ve 7 Eylül 2026 tarihinde İbrahim Halil Rat’a devredildiği,

2023 model Rolls-Royce Cullinan ise yaklaşık 55-65 milyon TL piyasa değerine sahip olduğu ve 8 Eylül 2026 tarihinde yine Hasan Kaytan’a devredildiği tespit edildi.

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Bu şekilde piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL civarında olan bu lüks araçların toplamda 26 bin 280 TL'ye devredildiği tespit edildi.

Söz konusu devirlerle bağlantılı banka hareketleri incelendi. Muhammed Yarız’ın hesabına “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla; Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 TL ve 5 bin 756 TL, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 TL gönderildiği tespit edildi.

ARAÇLARA EL KONULDU

MASAK raporunda, araçların nitelik ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedellerinin ödendiğini ortaya koyan bir tahsilat tespit edilemediği, söz konusu araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirildi. Bu kapsamda, 5 araca el koyma kararı verildi.

AUDİ ARANIYOR

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McLaren 750S Coupe, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed marka araçlara el konuldu. Audi Q8’i ise arama çalışmaları devam diyor.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

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Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 14 zanlı daha yakalanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen ve tutuklanmasına karar verilen 14 zanlının isimler şöyle sıralanmıştı:

"Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey."

Soruşturma kapsamında toplam 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.