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Fon soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık 3 ismin hisse hareketlerinin incelenmesini istedi

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#Fon Soruşturması#Serdar Turhan#Muhammed Yarız
Fon soruşturmasında yeni gelişme Başsavcılık 3 ismin hisse hareketlerinin incelenmesini istedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 18:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarında bulunan hisse senetlerinin Ocak 2025’ten itibaren geriye dönük olarak incelenmesi istendi. Başsavcılık, hisselerin başka hesaplara veya yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesini talep etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderilen müzekkerede, sermaye piyasası soruşturması kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse senedi hareketlerinin belirlenmesi istendi. Müzekkerede, hisse senetlerinin talimat veya virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu yönündeki tespitlere yer verildi.

HİSSE SENETLERİNİN HAREKETLERİ ARAŞTIRILACAK

Şüphelilerin 2025 Ocak ayından müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin isim ve miktarlarının belirlenmesi talep edildi. Hisselerin başka banka veya aracı kurum hesaplarına aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatlar ile virman işlemlerinin de incelenmesi talep edildi. Bu kapsamda hisselerin aktarıldığı hesapların, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin ve transfer tarihlerinin tespit edilmesi talep edildi.

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YURT DIŞI HESAPLARA YAPILAN AKTARIMLAR İNCELENECEK

Müzekkerede, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virman ya da talimat yoluyla aktardığının belirlenmesi halinde bu işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Bu kapsamda hisselerin aktarılma tarihi, işlemlere ilişkin talimat evrakları, aktarılan hisse senetlerinin isim ve adetleri ile hisselerin aktarıldığı yabancı banka veya aracı kurumlara ilişkin bilgilerin bildirilmesi talep edildi.

Müzekkere, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.

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#Fon Soruşturması#Serdar Turhan#Muhammed Yarız

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