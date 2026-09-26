Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 fonun tüm kayıtları istendi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “fon” soruşturması kapsamında,7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşuna müzekkere yazıldı.



Başsavcılık, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026’da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yeni bir gelişme yaşandı.

7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELEMEDE

Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi. Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.

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TASFİYE TARİHİNE KADAR OLAN TÜM YATIRIMCI HAREKETLERİ İSTENDİ

Başsavcılık, MKK’dan söz konusu fonlara ilişkin SPK tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi. Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların savcılığa gönderilmesi talep edildi.

SON 3 AYA AYRI İNCELEME

Savcılık, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi. Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.