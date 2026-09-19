Fon soruşturmasında yeni gelişme: 5 yeni gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

DESTEK HOLDİNG'İN PATRONUNUN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Destek Faktoring hisselerindeki olağanüstü yükseliş, Tera Yatırım ve fonların işlemleri ile şirketin piyasa değerindeki artışın sorulduğu Kumova, şirket değerinin yaklaşık 15 milyar TL'den 1,3 trilyon TL'ye ulaşmasını "anormal bir rakam" olarak nitelendirdi. Hissedeki 60 katlık artışta "anormallik sezdiğini" ancak işlemlere müdahale edemediğini savunan Kumova, hisselerin yüksek değer kazanmasının kendisi açısından "bir tacir olarak hoşuma giden bir durum" olduğunu söyledi.

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Yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını belirten Kumova, Destek Faktoring'in halka arzı için ilk olarak bir bankayla anlaştıklarını, daha sonra bu iş birliğini sonlandırarak Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını anlattı. Şirketin yüzde 25'inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arzın ardından yaptığı kontrolde yaklaşık yüzde 20'lik bölümün Tera Grubu şirketleri ve diğer nitelikli yatırımcılar, yaklaşık yüzde 5'lik bölümün ise bireysel yatırımcılar tarafından alındığını gördüğünü söyledi. Kumova, Tera Grubuna neden bu ölçüde alım yaptığını sormadığını ifade etti.

“1,3 TRİLYON LİRALIK DEĞERLEME ANORMAL BİR RAKAM”

Savcılık sorgusunda Destek Faktoring'in piyasa değerindeki yükseliş de Kumova'ya soruldu. Savcılık, Kumova'ya, "46 TL'den yaklaşık 15 milyar TL piyasa değeri olan şirketinin 1,3 trilyon TL'ye ulaşmasında bir anormallik yok mu?" sorusunu yöneltti. Kumova ise şirketin ulaştığı değerin olağan dışı olduğunu kabul ederek, "Evet, bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum" şeklinde beyanda bulundu.

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Hisse değeri ve satışlarıyla ilgilenmediğini, şirketin ticari faaliyetlerine odaklandığını belirten Kumova, yükselişe ilişkin herhangi bir sorgulama yapmadığını söyledi. SPK'nın süreci denetlediğini düşündüğünü ifade eden Kumova, anormal bir durum bulunması halinde kendilerine bildirim yapılacağı kanaatinde olduğunu anlattı.



"TEK BİR LOT DAHİ ALIP SATMADIM"

Kumova, hissenin ciddi şekilde değer kazandığını kabul ederken halka arzın ardından bir yıl boyunca şirket hisselerini satmasının yasak olduğunu belirtti. Bu dönemde kendisinin ve şirketinin tek bir lot dahi alım-satım işlemi gerçekleştirmediğini savunan Kumova, bir yıllık satış yasağının sona ermesinin ardından ise şirketin ticari faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla Destek Faktoring'in yaklaşık yüzde 1'lik hissesini satmak istediğini söyledi.

Bu kapsamda E.T., E.S.Y. ve "Erdin" isimli kişiyle görüştüğünü anlatan Kumova, başlangıçta yüzde 5 oranında hisse satmayı düşündüğünü ancak piyasa koşulları gerekçe gösterilerek yüzde 1'lik satışta anlaşıldığını belirtti. Kumova'nın anlatımına göre hisse yaklaşık 800 TL seviyesindeyken yüzde 20 iskonto uygulanarak yaklaşık 700 TL seviyesinden yüzde 1 oranında hisse satışı gerçekleştirildi. Kumova, işlemin özel emirle yapıldığını ve KAP'a bildirildiğini ifade etti.

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"60 KATLIK ARTIŞTA ANORMALLİK SEZDİM"

Savcılık, Destek Faktoring hisselerinin hızla yükseldiği dönemde Tera bağlantılı fonların hisseyi yüksek çarpanlardan TEFAS'a açık fonlar üzerinden alması konusunu da Kumova'ya sordu. Kumova, bu soruya verdiği yanıtta, "60 katlık bir artışın neticesinde TEFAS açık fonlara geçişinde bir anormallik durumu sezdim" dedi. Kumova, bir yıllık satış yasağı sonrasında hisselerin yüksek değerde olmasının kendisine kâr sağlayabilecek olması nedeniyle, "Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu" ifadesini kullandı.



"TERA'NIN YAPTIĞININ AYNISINI VE DAHA FAZLASINI PUSULA'DA GÖRDÜK"

Kumova, ticari faaliyetleri nedeniyle fonları takip ettiklerini belirterek, "Tera'nın yapmış olduğu işlemlerin aynısının ve daha fazlasının Pusula tarafından yapıldığını da gördük. Yani bu açık, herkes tarafından görülebilir bir şeydi" şeklinde beyanda bulundu. Buna karşın Kumova, herhangi bir kuruma başvurmadığını söyledi. SPK ve BDDK'nın söz konusu işlemleri gördüğünü ve denetlediğini düşündüğünü ifade etti. Kumova ifadesinin sonunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.