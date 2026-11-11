×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fon Soruşturması#Sermaye Piyasası#Takasbank
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 09:20

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.

Hakimlik, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Gözden Kaçmasınİzmirdeki fabrikada patlamada 18 kişi hayatını kaybetti: HABAŞta bu ilk değilmiş İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: İş çok ağır, ben yapamıyorumİzmir'deki fabrikada patlamada 18 kişi hayatını kaybetti: HABAŞ'ta bu ilk değilmiş! İşçilerin hikayeleri yürekleri burktu: 'İş çok ağır, ben yapamıyorum'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fon Soruşturması#Sermaye Piyasası#Takasbank

BAKMADAN GEÇME!