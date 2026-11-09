×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fon Soruşturması#BDDK#Sermaye Piyasası
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 10:39

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erişen ve Yönaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Erişen ve Yönaç'ın tutuklanmasına karar verdi.

Gözden KaçmasınBirikimi değerlendirmek istedikBirikimi değerlendirmek istedikHaberi görüntüle

Gözaltına alınan Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınBirçok kent kara teslim oldu Yollar kapandı: Kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı | Okullara kar tatili: İşte kar yağışının başladığı illerBirçok kent kara teslim oldu! Yollar kapandı: Kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı | Okullara kar tatili: İşte kar yağışının başladığı illerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fon Soruşturması#BDDK#Sermaye Piyasası

BAKMADAN GEÇME!