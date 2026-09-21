Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi daha gözaltına alındı

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Fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni tespitlerin ardından operasyonların kapsamı genişledi.

14,5 MİLYON DOLARLIK TRANSFER SONRASI GÖZALTI

Soruşturma kapsamında banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, Selim Dağbaşı’nın 25 Mayıs 2026 tarihinde tutuklu Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Soruşturmayı yürüten birimler, söz konusu para hareketinin ardından Dağbaşı’nı gözaltına aldı. İşlemin niteliği ve paranın kaynağına ilişkin inceleme, soruşturma kapsamında devam ediyor.

bSoruşturmadaki ikinci dikkat çekici para hareketi ise Hamza Kablan üzerinden gerçekleşti. Yapılan incelemelerde, Kablan’ın 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirlendi. Tespitin ardından Kablan da gözaltına alındı. Böylece soruşturmada incelenen para transferlerine iki yeni isim daha eklendi.

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Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de art arda operasyonlar gerçekleştirildi. Soruşturmanın önceki aşamasında Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Muhammed Yarız’ın ardından diğer üç şüpheli hakkındaki adli süreç de devam etti. Soruşturma kapsamında ayrıca çok sayıda kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma ilerledikçe Pusula ve Tera yöneticilerine yönelik yeni işlemler de gerçekleştirildi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de İsviçre bağlantılı para hareketleri oldu. MASAK raporuna göre, Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL’lik transfer tespit edildi. Serdar Turhan’ın hesabında da aynı banka üzerinden yüksek tutarlı bir para hareketi belirlendi.