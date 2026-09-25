Fon soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli hakkında yakalama kararı! Mal varlıklarına el konuldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 45'inin tutuklandığını ve 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.

"12 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA İŞLEMLERİ BAŞLATILMIŞTIR"

Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir. Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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'ŞÜPHELİLERİN VE BİRİNCİ DERECE AKRABALARININ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU'

Bakan Gürlek, ayrıca, "Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur. Vatandaşlarımız müsterih olsun; hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır" dedi.

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