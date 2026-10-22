Fon soruşturmasında yeni dalga: Altınbaş’ın patronu gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen ‘fon’ soruşturması, SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda genişletildi. Soruşturma çerçevesinde Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler yapıldı.

ALTINBAŞ AİLESİ’NİN MALVARLIKLARI DONDURULDU

İncelemeler kapsamında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve Başkanvekili Nusret Altınbaş’ın da arasında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda İnan Altınbaş’ın da arasında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Nusret Altınbaş ise adresinde bulunamadı. Nusret Altınbaş’ın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Altınbaş Ailesi’nin malvarlıklarının dondurulduğu öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1- Çetin Genç (Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür)

2- Eren Yeşilyurt (Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü)

3- Fadimenur Demir (Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi)

4- Gülsüm Doğan (Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi)

5- Hakan Avdan (Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi)

6- Metin Kartal Emür (Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

7- Mustafa Terzi (A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı)

8- Zuhal Topaloğlu (Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı)

9- Ümit Yılmaz (Tera Finans Faktöring)

10- Seyit Tahir Özek (Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı)

11- Konuralp Özkan (Atlas Portföy Unvanlı Firma Çalışanı)

12- Rüstem Karakaya (Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi)

13- Furkan Açar (Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi)

14- Neda Soydan (Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği)

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15- Ömer Eryılmaz (Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi)

16- Mustafa Zeki Kayahan (Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi)

17- Ali Cesur (Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi)

18- Anıl Tokat (Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan)

19- Mehmet Selim Tunçbilek (Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür)

20- Ahmet Haluk Güner (Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan)

21- Yasemin Yılmaz

22- Burak Poyraz (Yatırım Uzmanı)

23- İnan Altınbaş (Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

24- Ayşegül Kaya (Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici)

25- Osman Uçar (Atlas Protföy Yöneticisi)

26- Canan Özdemir (Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi)

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3 KURUMA DURDURMA KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün itibarıyla Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım’ın faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. SPK’nın bülteninde şirketlerin faaliyetlerinin 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurulduğu belirtildi. İlgili şirketlerin adları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında geçiyordu. Kararların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97’nci maddesinin birinci fıkrası ile ilgili yatırım kuruluşları ve aracı kurumlar tebliğlerinin hükümleri uyarınca alındığı söylendi. Pusula Yatırım, fon soruşturmasının merkezindeki Pusula Finans Holding’in iştiraklerinden biri. Pusula Portföy ile aynı grup bünyesinde bulunuyor.

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SPK ayrıca, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında yürüttüğü inceleme sonucunda şirkete 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Cezanın gerekçesi olarak, nakit ve kıymetlerin zaman aşımının tespiti konusunda yeterli araştırmanın yapılmaması ve bu konuda işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi belirtildi. Öte yandan Kurul, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin, SPK’nın sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme ile yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılmasına karar verdi. - EKONOMİ SERVİSİ

SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

ADALET Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalarla ilgili bilgi verdi: “Soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturmaların mali boyutuna yönelik önemli tedbirler alınmıştır. 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, malvarlıklarına el koyulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verilmiştir. Böylece soruşturma konusu malvarlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altına alınması amaçlanmıştır. TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafınca yapılan iade süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, iade edilen tutarlar ile soruşturma kapsamındaki tespitler Başsavcılıklarımız tarafından yakından takip edilmekte, adli soruşturmalar da bu süreçle eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, malvarlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” - ANKARA