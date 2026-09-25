Pusula Holding kapalı fon soruşturmasında üçüncü dalga: 6 şüpheli gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

KAPALI FONDA HESABI BULUNANLAR

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi kişi tespit edildi. Şüphelilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatılmıştı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu nedenle soruşturma kapsamında, kapalı fonda hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

-Fatmagül Lafçı – KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü

- Necmettin Enes Töbü – Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü

- Engin Geylan – Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü

- Niyazi Derindağ – Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi

- Hacı Bayram Adıyaman – Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı

- Yunus Caf – MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı

FiRARİ ŞÜPHELİ

- Selay Turhan İnce – Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü

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