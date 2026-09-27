Fon soruşturmasında peş peşe flaş gelişmeler! Malvarlığı tedbir kararı verildi sonra kaldırıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da aralarında olduğu 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.





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Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.





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TEDBİRLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

İlgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi