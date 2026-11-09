×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fon soruşturmasında Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Fon Soruşturması#Gözaltı#Ömer Murat Gülkan
Fon soruşturmasında Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 18:33

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Gülkan gözaltına alındı.

Şüpheli Gülkan, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan gözaltına alınan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise bu soruşturmada bugün tutuklanmasına karar verilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fon Soruşturması#Gözaltı#Ömer Murat Gülkan

BAKMADAN GEÇME!