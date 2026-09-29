Fon soruşturmasında kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla Beştepe'de toplanıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından bugün saat 14.00'te Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla toplanıyor. "Sorumlular hesap verecek" mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari ve hukuki adımların atılacağını belirtti. Meclis'in açılmasıyla birlikte araştırma komisyonu kurulması da gündemde.

“SORUMLULAR HESAP VERECEK”

Fon piyasasında gelişmeler gündemin en önemli maddesi olmayı sürdürüyor. Konu dün Kabine’nin önemli başlıklarından biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ekonomi kurmayları ile bir toplantı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında sorumluların da hesap vereceğini söyleyip “Milletin hakkına el uzan kimse karşısında bizi bulur.” dedi.

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ATILACAK ADIMLAR BELLİ OLACAK

Saatler 14.00 gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmayları ile bir araya gelecek. Toplantının Beştepe’de yapılması bekleniyor. Fon piyasasında yaşananlardan sonra atılacak adımlar ekonomi kurmayları ile yapılacak toplantıdan sonra belli olacak.

PROGRAM AYARLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00’de AK Parti Genel Merkezi’nde bir programı vardı ve o ileri bir saate alındı. Saat 16.00’ya kadar Beştepe’de konunun kurum yöneticileri de dahil ekonomi kurmayları ile ele alınması bekleniyor.

İDARİ VE HUKUKİ ADIMLAR

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı’nın da bir açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan benzer sorunların tekrar yaşanmasını engellemek için çalışma yapıldığını ve sermaye piyasalarını daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki adımların süratle atılacağını belirtti.

KOMİSYON KURULACAK MI?

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Meclis 1 Ekim’de yeni yasama dönemi için kapılarını açacak. Meclis’in ilk çalışma haftasında tüm siyasi partilerin ortaklaşması ile fon krizinin araştırması için bir komisyon kurulabilir. AK Partili kaynaklar bunun yüksek bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Gözler 1Ekim’den sonra Meclis Genel Kurulu’na çevrilecek.

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