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Fon soruşturmasında kritik talep: MASAK'tan hesap hareketleri istendi

Güncelleme Tarihi:

#Fon Soruşturması#Pusula Finans Holding#Kripto Para Transferleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 12:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında kritik şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm hesap hareketleri ile yurt dışı kripto ve para transferlerinin MASAK'tan istedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

Fon soruşturmasında kritik talep: MASAKtan hesap hareketleri istendi

YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.

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BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILACAK

MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Fon soruşturmasında kritik talep: MASAKtan hesap hareketleri istendi

VERİLERİN İVEDİLİKLE GÖNDERİLMESİ İSTENDİ

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede, talep edilen işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istendi. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi. 

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#Fon Soruşturması#Pusula Finans Holding#Kripto Para Transferleri

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