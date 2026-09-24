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Fon soruşturmasında kritik hamle: MASAK pay sahiplerinin listesini başsavcılığa gönderdi

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#MASAK Soruşturması#Fon Sahipleri#TEFAS İşlemleri
Fon soruşturmasında kritik hamle: MASAK pay sahiplerinin listesini başsavcılığa gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 10:36

MASAK, sermaye piyasasındaki incelemeler kapsamında 117 yöneticiye ilişkin 2 analiz raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Sıkılaştırılmış izleme çalışmaları sonucunda 21 Eylül 2026 itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi ve 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Fon soruşturmasında kritik hamle: MASAK pay sahiplerinin listesini başsavcılığa gönderdi

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Ayrıca, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.

Fon soruşturmasında kritik hamle: MASAK pay sahiplerinin listesini başsavcılığa gönderdi

2,5 MİLYAR LİRAYA YAKIN TUTARDA İŞLEM TEŞEBBÜSÜ DURDURULDU

İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınırken, bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.

Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.

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Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulurken, söz konusu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.

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#MASAK Soruşturması#Fon Sahipleri#TEFAS İşlemleri

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