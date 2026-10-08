Fon soruşturmasında Kaya ve eşi ifade verdi

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FON soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Çift, dün adliyeye giderek yaklaşık 1 saat savcıya ifade verdi. Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin soruları yanıtladı. Fatma Betül Sayan Kaya Nisan 2026’da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını ifade etti. Satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini daha sonra fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF’nin belirttiği hesaba gönderdiğini söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kaya, yatırım kararında herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bilgi bulunmadığını söyleyerek, isnat edilen eylemlerle ilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. İlyas Kaya ise Özata Denizcilik hissesinden Nisan 2026’da yaklaşık 150 bin lot aldığını, bir bölümünü ağustosta, kalanını eylülde sattığını söyledi. Kaya, satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu.

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PARTİMİZİN ÜYESİ DEĞİL

Çift, ifadenin ardından adliyeden ayrıldı. Hesapları dondurulan Kaya çifti, 1 milyar 860 milyon TL’yi TMSF’nin hesabına yatırmıştı.

Öte yandan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, dün akşam A Haber canlı yayınında, “Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir” diyerek soruşturmanın bundan sonraki aşamasının yargının görev alanında olduğunu belirtti. Kaya, fon soruşturmasıyla ilgili iddiaların ardından eylül ayında AK Parti’deki görevlerinden istifa etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmasında 85 kişi tutuklandı.