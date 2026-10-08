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Fon soruşturmasında dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar için yasal işlem başlatılacak

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#Fon Soruşturması#Dezenformasyon#Yasal İşlem
Fon soruşturmasında dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar için yasal işlem başlatılacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 11:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen "Fon Soruşturması" ile ilgili sosyal medyada yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve dezenformasyonlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fon Soruşturması" hakkında yürütülen incelemelerin sürdüğünü belirterek, sosyal medyada dezenformasyon yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince resen adli işlem yapılacağını duyurdu.

Fon soruşturmasında dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar için yasal işlem başlatılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan "Fon Soruşturması" kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerinde incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.

Fon soruşturmasında dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar için yasal işlem başlatılacak

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Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir."

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#Fon Soruşturması#Dezenformasyon#Yasal İşlem

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