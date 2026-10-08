Fon soruşturmasında dezenformasyon uyarısı: Asılsız iddialar için yasal işlem başlatılacak

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fon Soruşturması" hakkında yürütülen incelemelerin sürdüğünü belirterek, sosyal medyada dezenformasyon yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince resen adli işlem yapılacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan "Fon Soruşturması" kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerinde incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.

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Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir."

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