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Fon soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı

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#Fon Soruştması#Sermaye Piyasası#Tutuklama
Fon soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 09:24

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur isimli 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişinin daha adliyeye sevk edilmesiyle sayı 20'ye çıktı. 20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Fon Soruştması#Sermaye Piyasası#Tutuklama

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