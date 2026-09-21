Fon soruşturması... Paranın izi sürülüyor

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SERMAYE piyasasında işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi talep edildi. İncelemede, 2024 yılından itibaren yurtdışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının araştırılmasının istendiği öğrenildi.

MASAK’A YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

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YURTDIŞI PARA HAREKETLERİ



Başsavcılık talebi doğrultusunda; tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurtdışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.

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BİRİNCİ DERECE YAKINLARI

MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle söz konusu kişiler üzerinden yurtdışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi. Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede, talep edilen işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istendi. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.

YÖNETİCİLER GÖZALTINDA

- Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Akşam saatlerinde de İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan işinsanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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PARANIN İZİ İSVİÇRE BANKALARINDA

FON soruşturmasında elde edilen ilk bulgulara göre Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre’deki hesaplara aktardıkları bilgisine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon Euro para transfer edildiği belirlendi.

FON TASFİYELERİNDE SÜRE UZATILDI

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SERMAYE Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. SPK’nın bülteninde konuyla ilgili şu açıklamalar yer aldı: “Kurul Karar Organı’nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.