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Fon soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı

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#Sermaye Piyasası#Fon Soruşturması#Yunus Arınç
Fon soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 20:48

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Takasbank eski Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik gözaltına alındı.

Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da aynı soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınmıştı.

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#Sermaye Piyasası#Fon Soruşturması#Yunus Arınç

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