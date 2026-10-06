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Fon soruşturması: Cevdet Yılmaz, Genel Kurul'da bilgilendirme yapacak

Güncelleme Tarihi:

#Özlem Zengin#Cevdet Yılmaz#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 17:18

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurulda fon soruşturmasına ilişkin genel bilgiler vereceğini açıkladı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulunda, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaya değindi.

Konuyu, "fon meselesi olarak" tanımladığını ifade eden Zengin, "Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasbettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir." diye konuştu.

Zengin, bu kişilerin mutlaka soruşturmaya tabi tutulması ve ifadeye çağrılması gerektiğini belirterek, "Bu konuyla ilgili olarak da şunu belirtmek istiyorum: yarın İçtüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bizlere bilgi verecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurul'da Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

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#Özlem Zengin#Cevdet Yılmaz#TBMM

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